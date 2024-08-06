برباري: “إيمان خليف جاهزة للفوز وبلوغ النهائي”

طمأن رئيس الوفد الجزائري، المشارك في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، الجماهير الجزائرية بخصوص الحالة النفسية للبطلة إيمان خليف.

وعانت الملاكمة إيمان خليف، التي تستعد لدخول غمار نصف نهائي وزن أقل من 66 كلغ. سهرة اليوم الثلاثاء، من حملة شنعاء، شنتها في شخصها وسائل إعلام أوروبية، شككت في جنسها، إلى جانب تشويس الاتحاد الدولي للملاكمة المحظور.

وبخصوص إمكانية تأثرها معنويا، بكل ما يحدث، رد خير الدين برباري، في تصريح لـ “النهار”: “إيمان في قمة التركيز، وأنا أتحدث معها بشكل يومي، وخصصنا لها قاعة ليست متاحة لباقي الرياضيين”.

وواصل برباري: “إيمان تملك مدربين جيدين. وقد وضعناها في ظروف من المستوى العالي، أما ما قاله الاتحاد الدولي للملاكمة لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان”.

ليضيف ذات المتحدث: “إيمان استفادت من برنامج مشروع أولمبي. رصدته الدولية الجزائرية، نتمنى أن تكون في يومها.. المستوى العالي مبني على جزئيات صغيرة، ولكن نظريا بطلتنا جاهزة للفوز”.