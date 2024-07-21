برباري :”البدلة الرسمية للرياضيين تحمل الألوان الوطنية والتراث الجزائري”

أكد خير الدين برباري رئيس الوفد الجزائري المشارك في ألعاب باريس، استعداد هيئة لاستقبال الرياضيين الجزائريين أحسن استقبال في باريس.

وقال خير الدين برباري “كلنا عندنا غيرة على العلم الجزائري، البدلة الرسمية وتقديم الألبسة الرياضية، الألبسة الرياضية تحمل الألوان الوطنية، الاقتباس ليس عيب، لكي نقرب للجمهور الرياضي، المنتخب الإيطالي يلبس كله الأزرق و لا يملك آي علاقة بالوطن، نريد التسويق للبلاد، الرمال، والأزرق يرمز إلى الشريط الساحلي”.

كما أضاف برباري عن التحضيرات “وصل وفد الملاكمة النسوية خليف و روميساء بوعلام و حجيل إلى جانب صيود وغريبي و مشاتلي و كارول بوزيدي، على أن يصل وفد الجيدو”.

وأردف “القرية الأولمبية جاهزة لاحتضان اللاعبين مع عيادة طبية، التحضير سيكون متكامل بتوفير معدات وأدوات كبيرة، وقفنا على كل صغيرة و كبيرة من أجل وضع رياضيينا في أحسن الظروف”.

وختم “أتمنى أن نكون جاهزين و نشرف الجزائر، 208 مليار صرفت على مدار 3 سنوات عكس ما روج لها، ميدالية ذهبية تكلف ملايير الدولارات، لمسنا كل الاتحادات، جاهزة”.