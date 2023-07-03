أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، بنجاح الجزائر، في رهان تنظيم الألعاب العربية، في ظرف لم يتعد الـ 3 أشهر.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين، قال برباري: “الجزائر أنقذت الألعاب العربية، التي لم تنظم منذ 2011”.

مضيفا: “الألعاب العربية كانت موضوع آخر قمة عربية التي احتضنتها بلادنا نوفمبر الماضي. والتي شهدت التزام السلطات الجزائرية، بإعادة هذه الألعاب التي تعتبر محطة جامعة لكل الشعوب العربية”.

وختم: “تنظيم الألعاب العربية في 3 أشهر ليس سهلا.. وفي آخر زيارة لمالك الألعاب اتحاد لجان الألعاب العربية، تم الإعتراف بأن الدولي الوحيدة القادرة على تنظيم الألعاب في ظرف 3 أشهر هي الجزائر.. إنها بلد التحديات”.