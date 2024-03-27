برباري :”السلطات الجزائرية وضعت كل الإمكانيات للتألق في الأولمبياد”

أكد خير الدين برباري رئيس الإتحادية الجزائرية للدراجات دعم السلطات الجزائرية للرياضيين الذي سينشطون أولمبياد باريس.

وقال خير الدين برباري في تصريحه لـ “النهار” على هامش الدورة الودية للصحافيين بالجزائر العاصمة “الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات من خلال استحداث البرنامج الأولمبي الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية”.

كما أضاف برباري “خاصة وأن الجميع لاحظ أن أخر بيان لنجلس الوزراء من السلطات العليا في البلاد يدعم كل الرياضيين ولا محدود وكل الرياضيين المعنيين بالمشاركة في الألعاب”.

وختم المسؤول عن الاتحادية الجزائرية للدراجات “أتمنى التوفيق لكل الرياضيين و التألق في المستوى العالي الذي يجب التركيز معه من قبل المسؤولين والقيام بدورهم على أتم وجه”.