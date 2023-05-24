برباري :” القرارات تتخذّ من قبل اتحادية الجمباز المؤقتة والملف بيد العدالة”

كشف الأمين العام للجنة الأولمبية خير الدين برباري عن تواصله مع القائمين عن تسيير اتحادية الجمباز للاستفسار عن المستجدات.

وقال خير الدين برباري في تصريح له اليوم عن رفض المنتخب الوطني المشاركة في المنافسة الإفريقية ” لاحظت في وسائل التواصل الاجتماعي كلام عن رفض مشاركة المنتخب الوطني، تواصلنا مع القائمين عن تسيير اتحادية الجمباز. و يجب أن نوضح الأمور للجمهور الرياضي”.

كما أضاف برباري “هناك قرارات صادرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبناء على وضعية قانونية للرئيس السابق للإتحاد، أؤكد أن الملف على مستوى العدالة”.

وختم رئيس الأمين العام للجنة الأولمبية “تواصلنا يكون مع الاتحادات الدولية والإفريقية، يجب منح الشرعية لما يسيّر الاتحادية بشكل مؤقت. ونحن نسعى لاستمرار الرياضات المعنية، الآمر مكلّف به، و النخب ستشارك في هذا البطولة الإفريقية”.

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