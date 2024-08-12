برباري: “المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس تعتبر تاريخية”
بقلم كريم تيغرمت
وصف الأمين العام للجنة الاولمبية، خير الدين برباري، المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024، بالتاريخية.
وصرح برباري، اليوم الإثنين، في هذا الخصوص للصحافة الوطنية: “المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس تعتبر تاريخية”.
كما أوضح: “لمنا نقوب تاريخية، فذلك بالنظر لتحقيق كيليا نمور، أول ميدالية ذهبية في تاريخ الجمباز الجزائري، وميدالية تاريخية لايمان خليف، في الملاكمة النسوية”.
وأردف رئيس الوفد الجزائري المشارك في الأولمبياد: “هذه الحصيلة تعادل أحسن مشاركة جزائرية، لحصدنا ميداليتين ذهبيتين”.
وتابع خير الدين برباري: “في هذه الاولمبياد لم تكن الدينات تكهنات، كانت لنا أهداف، والحمد لله سمعنا النشيد الوطني في باريس، وهذا هو التزامنا أمام الشعب”.
رابط دائم : https://nhar.tv/wCT0e