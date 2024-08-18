برباري: “ايمان خليف.. كيليا نمور وجمال سجاتي أسماء ستبقى محفورة في تاريخنا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن الأمين العام للجنة الأولمبية، خير الدين برباري، مجددا على الانجاز الكبير الذي حققه أبطال الجزائر إيمان خليف، كيليا نمور، وجمال سجاتي، في أولمبياد باريس 2024.
وصرح برباري، اليوم الأحد: “ايمان خليف، كيليا نمور، وجمال سجاتي، هي أسماء ستبقى محفورة في تاريخنا، ليس فقط لفوزهم بميداليات، بل لتجسيدهم الروح الجزائرية التي لا تعرف الاستسلام”.
كما أضاف الأمين العام للجنة الأولمبية،: “أبطالنا لم يكتفوا برفع علم الجزائر في فرنسا، بل رفعوا رؤسنا إلى السماء، وأثبتوا بأن النجاح ليس محظ صدفة، بل هو نتيجة جهد، صبر، وتضحية”.
وتابع خير الدين برباري: “أبطالنا علموا العالم بأن الجزائر هنا، وأنها تستحق أن تكون في الصفوف الأولى”.
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