برباري :”تألق الدراجين في البطولة العربية مؤشر ايجابي “

وجّه رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري رسالة شكر و عرفان لكل الرياضيين الذين تألقوا في البطولة العربية التي جرت بالإمارات.

وقال خير الدين برباري في رسالة له عبر الصفحة الرسمية للاتحادية على الفايسبوك :”لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر و العرفان لكل أعضاء البعثة كل باسمه ومقامه جراء تألقهم في مختلف المنافسات”.

وأضاف :”رفعنا الراية الوطنية لانتزاع الميدالية التاريخية التي اعتبرها مؤشر ايجابي لبروز جيل جديد من شأنه الذهاب بعيدا في الاستحقاقات”.

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