كشف خير الدين برباري الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية عن وجود تحديات كبيرة تنتظر الجزائر عند احتضان الألعاب العربية.

وقال برباري في تصريح لـ “النهار”، اليوم السبت “الرياضة الجزائرية محظوظة جدا بتعيين حماد وزيرا للشباب والرياضة، ابن القطاع ويعرفه جيدا، أتمنى له التوفيق”

كما أضاف برباري “تحديات تنتظرنا باحتضان الجزائر للألعاب العربية، وكذلك كل الاتحادات أمام تحدي التأهل للمشاركة في العاب الاولمبية،”.

وختم الأمين العام للجنة الأولمبية “كلنا مسئولين و يجب توحيد الجهود للرقي بالرياضة الجزائرية”.

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