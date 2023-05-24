برباري: “خليف بإمكانها المشاركة في الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية”

أكد الأمين العام للجنة الأولمبية، خير الدين برباري، أحقية البطلة الجزائرية للملاكمة، ايمان خليف، في المشاركة في الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وصرح برباري، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ”لنهار”: “ايمان خليف تعرضت لاجراءات قاسية من الاتحاد الدولي للملاكمة”.

كما أضاف: “تلقينا جواب من اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكد فيه أحقية ايمان خليف في المشاركة سواء في الدورة المؤهل للألعاب الأولمبية المقبلة”

وختم الأمين العام للجنة الاولمبية خير الدين برباري: “الدورة المؤهلة للألعب الاولمبية ستجرى شهر أوت المقبل بالسنغال”.

يذكر أن الاتحاد الدولي للملاكمة، كان قد حرم ايمان خليف، من تنشيط نهائي بطولة العالم للملاكمة، في طبعتها الأخيرة التي جرت بنيودلهي، مبررا ذلك بعدم استيفائها معايير الأهلية.