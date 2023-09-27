برباري: “سحب ملف ترشح الجزائر لاحتضان “الكان” هو نتيجة تفكير عميق”

أبدى الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، رأيه بخصوص، سحب الجزائر ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا.

وصرح برباري، لتلفزيون “النهار”: “سحب الجزائر ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، و2027، هو نتيجة تفكير عميق لمسؤولي كرة القدم، بالتنسق مع السلطات العليا للبلاد”.

كما أضاف: “الجزائر بلد قارة، وقادرة على احتضان أكبر التظاهرات الرياضية، لكن الهدف من الانسحاب هو اعادة ترتيب البيت الداخلي، وهذا أمر ايجابي جدا”.

وتابع خير الدين برباري: “الجزائر بلد كرة قدم، وخزان للمواهب، كما نملك منتخبا وطنيا نفخر به، ونتمنى العودة بقوة على جميع المستويات سواء باحراز كأس أمم إفريقيا المقبلة، واحتضان تظاهرات رياضية دولية في المستقبل القريب”.