برباري: “كلّفنا محامين للدفاع عن إيمان خليف ومجندون لحماية أبطالنا”

أكد رئيس البعثة الأولمبية الجزائرية، المشاركة في نسخة باريس 2024، خير الدين برباري، بأن الجزائر عازمة على رد الاعتبار للبطلة الأولمبية، الملاكمة إيمان خليف.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية ببن عكنون بالعاصمة. اعترف برباري، بأن إيمان خليف، تعرضت لحملة شرسة. قبل أثناء وبعد انتهاء الأولمبياد.

مشيرا إلى أن ابنة تيارت، تملك نفسية قوية. رغم أنها سبق وأن تلقت ضربة قوية، في مونديال الهند، بعدما أقصيت من طرف اتحاد دولي غير شرعي وظالم.

كما أوضح برباري، بأن إيمان خليف، استفادت من دعم نفسي كبير في الأولمبياد. من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية والدولية على حد سواء. لاسيما وأن الميدالية الأولمبية تحسمها جزئيات صغيرة.

ليضيف مشيدا بقوة شخصية البطلة الجزائرية: “لا يمكن القول إن إيمان لم تتأثر نفسيا، ولكنها تلقت رعاية كبيرة، وكان التزامها سماع نشيد قسما وهو ما حدث”.

أما بخصوص الإجراء التي اتخذتها الجزائر، رد برباري: “مثل هذه القضايا يجب أن تسير بطريقة قانونية. وفور سماعنا التصريحات العنصرية. تم تشكيل فرقة من المحامين على مستوى سفارة الجزائر بفرنسا”.

وواصل ذات المتحدث: “الدولة الجزائرية جاهزة للدفاع عن إيمان خليف. وحتى رئيس الجمهورية كان يتابع كل صغيرة وكبيرة تخص رياضيينا في القرية الأولمبية.. انطلقنا في القضية والمحامون طلبوا أن تسير في سرية، ولكن كونوا على يقين أننا مجندون لحماية أبطالنا واسترداد حقوقهم”.