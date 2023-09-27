برباري: “لدينا ارادة كبيرة لتجاوز نكسة طوكيو خلال أولمبياد باريس”

أكد الأمين العام للجنة الاولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، عزم كل الاتحاديات، والسلطات العليا للبلاد على تجاوز نكسة طوكيو، خلال أولمبياد باريس.

وصرح بوغادو، لتلفزيون “النهار”: “التحضيرات لأولمبايد باريس، انطلقت منذ ثلاث سنوات، وقمنا بمحطة تقييمية للوقوف على مدى جاهزية الرياضيين”.

كما أضاف: “الدولة الجزائرية وضعت كل الامكانيات اللازمة لتشريف الراية الوطنية في الاسحقاق المقبل”.

وتابع خير الدين برباري: “هناك ارادة كبيرة سواء من الاتحادات، أو من السلطات العليا في البلاد، لوضع كل الأمور في نصابها لتجاوز نكسة طوكيو”.