برباري ممثّلا للجزائر في اشغال جمعية اللجان الأولمبية بسيول

شارك خير الدين برباري الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في أشغال الجمعية العامة لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية بعاصمة كوريا الجنوبية سيول.

كما نشرت اللجنة الأولمبية، اليوم الأربعاء. عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.صورة للامين العام خير الدين برباري في الجمعية العامة التي مثل فيها الرياضة الجزائرية.

يذكر أن برباري، تم تعيينه كذلك رئيسا للاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية.

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