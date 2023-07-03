برباري: “من حقنا أن نحلم بميدالية أولمبية في طبعة باريس”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الأمين العام للجنة الاولمبية، خير الدين برباري، تفائله في امكانية حصد الرياضيين الجزائريين على ميدالية أولمبية في طبعة باريس 2024.
وصرح برباري، لتلفزيون “النهار”: “رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للرياضة بصفة عامة، وتألق رياضيينا في الألعاب الأولمبية بصفة خاصة”.
كما أضاف: “الأمر الايجابي هو أن وزير الشباب والرياضة، هو بطل أولمبي، ونتكلم كلنا نفس اللغة، وهي تجند الجميع لتألق رياضيينا”.
وتابع خير الدين برباري: “من حقنا ان نحلم بميدالية أولمبية في ألعاب باريس 2024، بما أننا نملك في اختصاصات معنية أبطال يتواجدون ضمن أحسن ثلاثة رياضيين في الترتيب العالمي”.
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