برباري: “ميزانية التحضير الأولمبي كانت جد معقولة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، خير الدين برباري، القيمة المالية، لميزانية التحضير الأولمبي.
وصرح برباري، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “بعد النتائج السلبية لأولمبياد طوكيو التي أجريت في 2021، تم دق ناقوس الخطر من كل الهيئات الرياضية والسلطات العاليا للبلاد”.
كما أضاف: “ميزانية التحضير الأولمبي التي أسندت للاتحاديات في 2022، 2023، و2024 كانت بقيمة 280 مليار سنتيم”.
وأردف: “هذا الرقم يعد اضافة نوعية، معقول جدا، ولا يخيف، بالنظر لمتطلبات المستوى العالي، لرياضيينا، وأبطالنا”.
وختم خير الدين برباري: “نشكر رئيس الجمهورية على استحداثه ميزانية التحضير الأولمبي، التي أسندت لوزارة الشباب والرياضية، والتي عملت على ايصال كل الامكانيات لكل الاتحاديات”.
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