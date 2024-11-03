برباري يترشح لعهدة ثانية على رأس الاتحاد الجزائري للدراجات

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات، خير الدين برباري، أمس السبت، ترشحه رسمياً لعهدة ثانية على رأس اتحاد الدراجات.

وجاء إعلان، برباري، عن ترشحه لعهدة ثانية، حسب (و.أ.ج)، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية، والتي انعقدت أمس السبت، بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية، ببن عكنون.

كما قام أعضاء الجمعية العامة لاتحاد الدراجات، خلال أشغال جمعيتهم العامة، بانتخاب أعضاء لجان الترشيحات والطعون، والمكلفة بنقل المهام.

وحسب الاتحاد الجزائري للدراجات، من المقرر عقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 9 نوفمبر الجاري، على الساعة 10 صباحاً، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ببن عكنون.