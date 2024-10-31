برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية

يشارك الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، في أشغال الجمعية العامة لجمعية اللجان الأولمبية الوطنية، الجارية بكاسكايس البرتغال.

وسجل خير الدين برباري، حضوره أمس الأربعاء، في افتتاح أشغال هذه الجمعية العامة، والتي ترأسها روبين ميتشال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية.

كما تواجد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، إلى جانب عدة شخصيات مهمة أبرزها رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ.

وشارك خير الدين برباري، خلال هذه الجمعية العامة، مناقشة الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، واستعراض التقارير المقدمة من الاتحادات القارية، بالإضافة إلى بحث المبادرات والبرامج المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز دور اللجان الأولمبية الوطنية، على المستوى الدولي.