برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للّجان الأولمبية

شارك الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية.

وشارك برباري في اجتماع المكتب التنفيذي بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد، حسب بيان اللجنة الأولمبية الرياضية على منصة فيسبوك، اليوم الخميس.