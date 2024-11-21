برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للّجان الأولمبية
بقلم فيصل زيان بوزيان
شارك الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية.
وشارك برباري في اجتماع المكتب التنفيذي بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد، حسب بيان اللجنة الأولمبية الرياضية على منصة فيسبوك، اليوم الخميس.
“كما شارك، حمزة دغدغ، أمين مال خزينة اللجنة في أشغال الجمعية العامة بصفته ممثلا لرئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد” يضيف البيان.
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