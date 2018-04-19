برتران مارشان: “لن أدرب أي فريق آخر غير الإفريقي”

كشف المدرب الفرنسي برتران مارشان في تصريحات إعلامية للصحافة التونسية أنه لن يدرب فريقا آخر من غير النادي الإفريقي على الرغم من إعلان إدارة النادي التونسي عن فسخ العقد مع المدرب الفرنسي بالتراضي.

وكان رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرّار” قد أكد توصله لإتفاق مع المدرب الفرنسي من أجل الإشراف على العارضة الفنية لفريق سوسطارة.

وقال مارشان في تصريح لجريد الشروق التونسية أمس الأربعاء موضحا:

” قضيّت 35 سنة في عالم كرة القدم ولم أحقق في ظلها مسيرة كالتي عرفتها هذا الموسم مع النادي الإفريقي وهو ما يشعرني بالمرارة لما آلت إليه الأمور”.

وأضاف: “الرئيس الأسبق للفريق لم يكن راضيا على القرار خصوصا أنه لم يفهم أسبابه بل ودعاني إلى الانتظار وعدم المغادرة حتى شهر جوان وقد وعدت حمادي بوصبيع بأن لا أمضي لأيّ فريق غير الإفريقي فالعروض بحوزتي منذ فترة لكني أفضل البقاء في تونس على الذهاب إلى مصر أو الجزائر أو المغرب».