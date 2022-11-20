برتغالية تجوب الجزائر عبر دراجة نارية

قامت امرأة برتغالية بجولة في الجزائر على متن دراجة نارية، حيث شاركت مؤخرًا تجربتها.

وقامت الرحالة البرتغالية بجولة فقط في الجانب الشرقي من الجزائر. حيث قالت باولا إنها مفتونة بجمال المناظر الطبيعية ولطف الشعب الجزائري.

وأضافت “يجب أن أقول إن الجزائر كانت اكتشافًا جميلًا ومدهشًا بالنسبة لي. كل المعلومات التي تروج على الإنترنت خاطئة ومضللة. الناس هنا طيبون للغاية وكريمون للغاية “.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تبهر فيها الجزائر السياح الأجانب. لذلك من الواضح أن بولا لم تندم على اختيار عبور البحر الأبيض المتوسط ​​لاكتشاف أكبر دولة في إفريقيا. كما تنوي العودة هذه المرة للذهاب إلى الصحراء الجزائرية التي تتوق لاكتشافها.