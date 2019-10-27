برتيمة: الداخلية اعتمدت استراتيجيات لمواجهة الفيضانات والتقلبات الجوية

قال مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية، عبد الوهاب برتيمة، أن الحكومة اعتمدت جملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لمواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية.

وأكد برتيمة، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية كان قد وجه تعليمات للولاة ورؤساء البلديات، للوقاية من الفيضانات.

وتتضمن تلك التعليمات، ضرورة تحسيس جميع الفاعلين من الخطر الذي قد تسببه النفايات والمخلفات المرمية في الطرقات وداخل البالوعات.

بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تنظيف الوديان، والمتابعة البعدية للعملية، حسب ذات المتحدث.