برجوان: “وصلتنا تقارير كارثية عن قطاع الصحة بالمسيلة.. والتحقيقات لا تزال متواصلة”

قال المفتش العام بوزارة الصحة عمر برجوان، أنه تم تشكيل لجنة منذ بداية السنة من أجل القيام بالتحقيق في ولاية المسيلة.

مشيرا في إتصال بـ”النهار”، إلى أن التقارير التي وصلت إلى الوزارة من ولاية المسيلة تحمل نقائص واختلالات منذ السداسي الأول.

والأمر لا يقتصر على المؤسسة الأإستشفائية سليمان عميرات بل كل المؤسسات الصحية المتواجدة بالولاية.

مضيفا أن هنالك عدة تحقيقات وعمليات تفتيشية إلى المؤسسات الصحية بالمسيلة واتخذت عدة قرارات قبل الحادثة.

مؤكدا أن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وأضاف برجوان، أنه بهدف تطوير قطاع الصحة بولاية المسيلة تم فتح مناصب مالية للأطباء الأخصائيين.

وتم الإعتماد على الإختصاصات القاعدية على غرار طب النساء والتوليد، التخذير والإنعاش، والقلب.