برج الكيفان: توقيف شخصين متورطين في 50 قضية سرقة بالخطف

تمكن أفراد الأمن الحضري الثالث – برج الكيفان- بالعاصمة من توقيف شخصين متورطين في 50 قضية سرقة بالخطف.

ويأتي هذا بعد نداء من مركز القيادة والسيطرة مفاده تسجيل قضية سرقة بالخطف من قبل شخصين. بإستعمال دراجة نارية على مستوى محطة التراموي وسط مدينة برج الكيفان. و أن الفاعلان وبعد اقترافهما لفعل السرقة لاذا بالفرار على مثن دراجة نارية.

و من جراء السرعة المفرطة التي استعملها سائقها تعرضا إلى حادث مرور فجائي حيث اصطداما بالعمود الكهربائي بسكة الترمواي.

وفور ذلك إنتقل عناصر المصلحة إلى مكان الحادث أين تم معاينة الفاعلان ملقيان على الأرض.

وقد تعرضا إلى جروح و كدمات، ليتم تسخير مصالح الحماية المدنية من أجل نقلهما إلى المستشفى. وبعد تلقيهما العلاج تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري الثالث برج الكيفان من أجل إستكمال الإجراءات.

التحريات في قضية حال ، أثبتت تورط المشتبه فيهما في 31 قضية مشابهة بخصوص سرقات بالخطف للهواتف النقالة بإستعمال دراجة نارية تحمل نفس المواصفات الدراجة المسترجعة و نفس مواصفات الفاعلين على مستوى إقليم اختصاص الأمن الحضري الثاني برج الكيفان ، لاسيما و أن الاستغلال الوسائل التكنولوجية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بما في ذلك كاميرات المراقبة والأمن وثقت فعل السرقات و مواصفات الفاعلين.

كما تم التنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى بينت أن المعنيان متورطان في أفعال إجرامية مشابهة على مستوى قطاع اختصاصهم. حيث تم إنجاز ملفات جزائية من طرفهم. فيما أسفر التنسيق بين المصالح العملياتية على مستوى أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء إلى ثبوت تورط المشتبه فيهما. في قضايا مشابهة على مستوى كل من الأمن الحضري الثاني عشر08 ماي 45 ، الثالث عشرذياب عيسى و الرابع عشر زرهوني مختار.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة اقليميا عن قضايا سرقات الهواتف بالخطف باستعمال دراجة نارية بالتعدد.

وبعد تحويلهما لإجراءات المثول الفوري أمام قاضي التحقيق. أمر بإيداعهما المؤسسة العقابية لكل من الحراش و القليعة.