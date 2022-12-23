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قناة النهار

برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء

بقلم قناة النهار
برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء
طرقات
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برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء

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