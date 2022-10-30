برج باجي مختار: الإطاحة برعيتين إفريقيتين يروّجان المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار ممثلة في فرقة قمع الإجرام التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين. بتهمة المتاجرة في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفان تتراوح أعمارهما مابين 28 و32 سنة من جنسية مالية. كما تم ضبط بحوزتهما على كمية من المخدرات من نوع راتينج القنب الهندي ومخدر “البانقو”. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يعتبر كعائدا لبيع السموم.

وأضاف المصدر، أن العملية جاء في إطار مكافحة الجرائم بشتى أنواعها في الإقليم الحضري والحد من ظاهرة المتاجر بالمخدرات، حيث تم على إثر دوريا لعناصر الأمن لفت انتباهها لشخصين مشبوهين تم

إيقافهما وإخضاعهما لعملية التلمس الجسدي. حيث تم ضبط بحوزتهما على كمية من المخدرات من نوع راتيانج “القنب الهندي” وأظرفة ورقية مجهزة للبيع تحتوي على مخدر “البانقو”.

كما تم تحويل المشتبه فيهما والمحجوزات إلى المصالح المعنية من أجل إستكمال الإجراءات القانونية. وبعد إستيفاء جميع الإجراءات تم إنجاز ملفين الأول يتعلق بالإقامة والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير

شرعية. والملف الجزائي الثاني بخصوص قضية حيازة المخدرات والمتاجرة بها تم تقديم المشتبه فيهما

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار .الذي أحال الأطراف أمام قاضي التحقيق

بموجب إجراء المثول الفوري. أين صدر في حقهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية برج باجي مختار.