برج باجي مختار: الحبس لرعية إفريقية قام بفعل مخل بالحياء على قاصر 

عالجت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار أمس الثلاثاء، قضية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل 16 سنة، المرتكبة من طرف رعية إفريقية من جنسية مالية.

وحسب بيان للأمن، الرعية المعني دخل إلى التراب الوطني وأقام بطريقة غير شرعية.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 7 ديسمبر الجاري، بعد اختفاء 5 قصر من مدينة برج باجي مختار من بينهم 4 بنات وطفل واحد، يتراوح أعمارهم مابين 10 إلى 16 سنة.

وبعد تكثيف الأبحاث من طرف مصالح الأمن تم العثور على القصر من قبل مصالح أمن ولاية أدرار.

ليتم تسليمهم إلى ذويهم وتقديهم أمام مصالحنا لاستكمال إجراءات كف البحث. حيث تم عرضهم على الطبيب المناوب بالعيادة ببرج باجي مختار.

أين تبين أن أحد القصر من جنس مؤنث تعرضت إلى الفعل المخل بالحياء.

ويتعلق الأمر بالضحية المسماة “ب.خ” البالغة من العمر 16 سنة غير كاملة.

وعليه قامت مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق بخصوص قضية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل 16 سنة.

وبعد التحريات التي قامت بها المصلحة تم في ظرف زمني وجيز توقيف المشتبه فيه.

ويتعلق الأمر برعية إفريقية من جنسية مالية المسمى “س.م.ل” البالغ من العمر 47 سنة.

ويقيم هذا الأخير بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني بالإضافة إلى حيازته على بطاقة هوية مزورة.

وتم إنجاز ملفين جزائيين منفصلين الأول يتعلق بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل 16 سنة. والثاني يتعلق بقضية الدخول إلى التراب الوطني والإقامة بطريقة غير شرعية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار.

ليتم إحالة الأطراف أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى، أين صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية برج باجي مختار.