برج باجي مختار.. حجز أزيد من 3300 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف 3 مشتبه فيهم

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج باجي مختار من توقيف 3 أشخاص متورطين في قضية تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع وحجز 3372 كبسولة و585 غرامًا من الكيف المعالج.

العملية تعود إلى استغلال عناصر الفرقة معلومات مفادها قيام شبكة إجرامية بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأحد البيوت الفوضوية.

وبعد عملية التتبع والترصد، تم إعداد خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة، وبالتنسيق مع نيابة الاختصاص، تم تفتيش المساكن.

عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية من الممنوعات تمثلت في 3372 كبسولة من المؤثرات العقلية و585 غرامًا من الكيف المعالج. كما تم تحويل المشتبه فيهم مع المحجوزات لمقر الفرقة واستكمال التحقيق.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.