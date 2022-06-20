برج باجي مختار: حجز أكثر من 41 طن من الفرينة كانت موجهة للتهريب

تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار، الأسبوع الماضي، من توقيف شاحنة من الحجم الكبير ذات مقطورة مجرورة بدون وثائق محملة بكمية معتبرة من الفرينة.

وفي بيان لذات المصالخ فقد تم ضبط وحجز 41.55 طن من مادة الفرينة، كانت موجهة للتهريب خارج الحدود الوطنية.

كما أن هذه المواد الغذائية المحجوزة بدون فاتورة وبدون القيد في السجل التجاري، علية تم فتح تحقيق من طرف ذات المصالح بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

بالمقابل تم انجاز ملف جزائي بخصوص قضية حجز مواد غذائية مدعمة بدون فاتورة، ودون القيد في السجل التجاري، كانت موجهة للتهريب عبر الحدود مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار.

طالع ايضا:

برج باجي مختار: وزارة الداخلية ترسل مساعدات “عاجلة” للمتضررين