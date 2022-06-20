برج باجي مختار: حجز أكثر من 41 طن من الفرينة كانت موجهة للتهريب
تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار، الأسبوع الماضي، من توقيف شاحنة من الحجم الكبير ذات مقطورة مجرورة بدون وثائق محملة بكمية معتبرة من الفرينة.
وفي بيان لذات المصالخ فقد تم ضبط وحجز 41.55 طن من مادة الفرينة، كانت موجهة للتهريب خارج الحدود الوطنية.
كما أن هذه المواد الغذائية المحجوزة بدون فاتورة وبدون القيد في السجل التجاري، علية تم فتح تحقيق من طرف ذات المصالح بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.
بالمقابل تم انجاز ملف جزائي بخصوص قضية حجز مواد غذائية مدعمة بدون فاتورة، ودون القيد في السجل التجاري، كانت موجهة للتهريب عبر الحدود مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار.
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برج باجي مختار: وزارة الداخلية ترسل مساعدات “عاجلة” للمتضررين
برج باجي مختار: وزارة الداخلية ترسل مساعدات “عاجلة” للمتضررين
كما أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساعدات “عاجلة” إلى بلدية تيمياوين، بولاية برج باجي مختار. وهذا إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مؤخرا هذه الولاية، وذلك عبر طائرتين عسكرتين انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري.
كما أشرفت على إرسال هذه المساعدات، التي تمثلت في 60 طنا من المواد الغذائية والخيم والأفرشة والبطانيات لفائدة المتضررين. المكلفة بالدراسات والتخليص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حمراوي ليندة.
في حين، أوضحت السيدة حمراوي أن انطلاق هذه المساعدات “العاجلة”، تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وذلك بالتنسيق مع القطاعات والفاعلين من أفراد الجيش الوطني الشعبي والهلال الأحمر الجزائري.
كما أكدت ذات المسؤولة أن “إرسال هذه المساعدات لا تزال متواصلة لمساعدة المتضررين جراء التقلبات الجوية”. “التي شهدتها مؤخرا بلدية تيمياوين, بولاية برج باجي مختار”.
الفريق شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “تاوندرت 2022” ببرج باجي مختار
كما أشرف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “تاوندرت 2022”. في إطار زيارته الى الناحية العسكرية السادسة.
وتم تنفيذ التمرين التكتيكي بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي برج باجي مختار. بالناحية العسكرية السادسة.
التمرين قامت بتنفيذه وحدات من القطاع مدعمة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة.
ويهدف التمرين الى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات. فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط لقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتلمة.
واتسمت مجريات الاعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتار. يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات. والكفاءة العالية للإطارات في مجال التركيب وادارة مختلف الأعمال القتالية.
التمرين التكتيكي تخللته عملية إبراز لمفرزة من القوات الخاصة. تحت الحماية المدفعية والطيران المقاتل بمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي. حاولت التسلل الى داخل التراب الوطني. علاوة على عملية إنزال جوي لأفراد القوات الخاصة في عمق دفاعالعدو.
والتقى الفريق شنقريحة بالوحدات المشاركة بغرض التقييم الموضوعي والواقعي لمجريات التمرين الذي كلل بالنجاح التام. على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية.