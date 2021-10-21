برج باجي مختار: شاحنة كبيرة تدهس شابين وترديهما قتيلين

وقع صبيحة اليوم الخميس حادث مرور أليم بولاية برج باجي مختار، تمثل في إصطدام شاحنة من الحجم الكبير بشابين في مقتبل العمر، وأردتهما قتيلين.

الحادث وقع ببلدية تيمياوين ببرج باجي مختار بسبب السرعة المفرطة للشاحنة. أسفر عن وفاة شابين، الأول لقي حتفه في عين المكان، والثاني توفي أثناء نقله إلى المستشفى. من جهتها فتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، طالب سكان البلدية بوضع حد للمثل هذه التصرفات التي أصبحت تزعج السكان مؤخرا. خاصة وأنه ليس الحادث الأول بل الثالث في غضون شهر.

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