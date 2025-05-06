برج باجي مختار.. قتيل و5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة نفعية

لقيت امرأة حتفها، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور أليم بولاية برج باجي مختار.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 80 اتجاه برج باجي مختار.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع “تويوتا هيليكس” تحمل ترقيم ولاية أدرار.

وأسفر الحادث عن وفاة امرأة بعين المكان تبلغ من العمر 45 سنة، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى المختلط المساعد طاطي غالي. فيما قدِّمَت الإسعافات الأولية في عين المكان لخمسة مصابين بجروح، تم إجلاؤهم على جناح السرعة نحو المستشفى ذاته.