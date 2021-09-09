برج باجي مختار.. هذا هو سبب انهيار منجم للتنقيب عن الذهب في تيمياوين

أصدرت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بيانا توضيحيا حول حادثة انهيار منجم للتنقيب عن الذهب ببلدية تيمياوين في برج باجي مختار والتي خلفت وفاة 3 أشخاص.

وجاء في بيان الوكالة، “تداولت في الساعات الأخيرة بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر حادثة انهيار منطقة غير مرخصة للذهب بمنطقة عين صاغور والتي تبعد ب 17 كم عن بلدية تيمياوين، ولاية برج باجي مختار.”

وأكدت الوكالة في البيان، بأن الحادثة وقعت جراء اعمال حفر غير مرخصة وبطريقة عشوائية للبحث عن الذهب، مما أسفر عن سقوط ثلاث أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض من طرف فرق افراد الجيش الوطني الشعبي ومساعدة أهالي المنطقة.