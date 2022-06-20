برج باجي مختار: وزارة الداخلية ترسل مساعدات “عاجلة” للمتضررين

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساعدات “عاجلة” إلى بلدية تيمياوين، بولاية برج باجي مختار. وهذا إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مؤخرا هذه الولاية، وذلك عبر طائرتين عسكرتين انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري.

كما أشرفت على إرسال هذه المساعدات، التي تمثلت في 60 طنا من المواد الغذائية والخيم والأفرشة والبطانيات لفائدة المتضررين. المكلفة بالدراسات والتخليص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حمراوي ليندة.

في حين، أوضحت السيدة حمراوي أن انطلاق هذه المساعدات “العاجلة”، تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وذلك بالتنسيق مع القطاعات والفاعلين من أفراد الجيش الوطني الشعبي والهلال الأحمر الجزائري.

كما أكدت ذات المسؤولة أن “إرسال هذه المساعدات لا تزال متواصلة لمساعدة المتضررين جراء التقلبات الجوية”. “التي شهدتها مؤخرا بلدية تيمياوين, بولاية برج باجي مختار”.