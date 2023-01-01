برج باجي مختار..وفاة شخص اثر حادث مرور  إتجاه بلدية تيمياوين

لقي شخص مصرعه ، اليوم الأحد، اثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 إتجاه بلدية تيمياوين.

هذا وتدخلت المصالح العملياتية للحماية المدنية لولاية برج باجي مختار الممثلة في الوحدة الرئيسية صباح اليوم على الساعة 11 سا 20 د من أجل حادث مرور مميت.

والذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 إتجاه بلدية تيمياوين، حيث تمثل هذا الحادث في اصطدام وإنقلاب شاحنة من نوع بارلي GBH فوق سيارة نفعية من نوع ستيشن 4×4 تحمل ترقيم ولاية أدرار.

وخلف الحادث هلاك شخص بعين المكان يبلغ من العمر 62 سنة كان على متن السيارة النفعية بعد معاينة الحادث من طرف الدرك الوطني.

ليتم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثت بمستشفى المختلط ببلدية برج باجي مختار.