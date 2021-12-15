برج باجي مختار: وفاة طفل بعد سقوطه في بالوعة للصرف الصحي

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء، مساء اليوم الأربعاء من إنتشال جثة طفل من داخل بالوعة في المصب الرئيسي للصرف الصحي ببرج باجي مختار.

الطفل يبلغ من العمر 15 سنه فيما تم إنتشاله جثة هامدة من البالوعة، ونقلت جثته إلى المستشفى المختلط ببرج باجي مختار.

وتمت العملية بعد أن أبلغ مواطنون مصالح الحماية المدنية بوجودجثة داخل بالوعة في المصب الرئيس للصرف الصحي. وعليه تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين امكان رفقة مصالح الدرك الوطني، أين تم إنتشال جثة الطفل.

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وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث قبل يومين، فيما تم العثور على الضحايا منتصف نهار اليوم الأربعاء على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا هم الأب و5 أبنائه 3ذكور و3 فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و40 سنة.

فيما تم إنقاذ الأم البالغة من العمر 36 سنة رغم مرور 48 ساعة على الحادث وتم تحويلها إلى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

للإشارة فإن العائلة مغتربة رجعت للإستقرار بأرض الوطن قبل 4 سنوات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.

كما تسبب انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة، 7 ضحايا، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعين سنور في سوق أهراس.

ووقع حادث انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة داخل غرفة بمنزل أرضي بحي الرحبة بعين سنور، اليوم الأربعاء.

كما تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 5 نساء وطفلين.

وتم نقل المصابين على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية من قبل عناصر الحماية المدينة.

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