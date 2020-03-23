برج باجي مختار.. وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص اثر نشوب حريق داخل منزل

تسبب حريق نشب داخل منزل ببرج باجي مختار في وفاة طفل واصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة.

تسبب حريق نشب داخل منزل بحي محمد بوضياف بمدينة برج باجي مختار الحدودية، صبيحة اليوم الإثنين، في تفحم طفل واصابة ثلاثة أشخاص آخرين من عائلة واحدة بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصادر محلية للنهار أونلاين أن الأمر يتعلق بكل من إمراة وطفل يوجدان حاليا في وضعية صحية حرجة.

وحسب ذات المصادر فإن مصالح الدرك الوطني باشرت في فتح تحقيق موسع في الحادثة.

وقامت بتحديد اسباب الحريق أين قامت بتوقيف احد الأشخاص مشتبه فيه بالاقدام على حرق المنزل.

وقامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل واسعاف ونقل الضحايا والمصابين الى مستشفى برج باجي مختار.