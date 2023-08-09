برج باجي مختار.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور

لقي 4 أشخاص حتفهم فيما أصيب 9 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 إتجاه رقان بولاية برج باجي مختار.

وأوضحت الحماية المدنية، أن مصالحنا تدخلت على الساعة 02سا45د بولاية برج باجي مختار. بالطريق الوطني رقم 06 إتجاه رقان ، بلدية ودائرة برج باجي مختار . من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع.

مشيرة أن الحادث خلف أربعة (04) وفيات وتسعة (09) جرحى تم اسعافهم وإجلاؤهم إلى المستشفى المحلي.