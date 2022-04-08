برج بوعريرج: تشييع جنازة ضحايا الإنفجار بحضور وفد وزاري

شُيّعت عصر اليوم الجمعة، جنازة ضحايا انفجار منزل بحي 5 جويلية بولاية برج بوعريريج، والذي أودى بحياة 10 أشخاص.

وعرفت مراسم الدفن بحضور وفد وزاري، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

كما جرت مراسم الدفن،في أجواء مهيبة حضرها العديد من المواطنين،في صور تقشعر لها الأبدان.

وصل صبيحة اليوم الجمعة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة كذلك إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى ولاية برج بوعريريج.

وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإطلاع على مخلفات إنفجار المنزل بسبب الغاز. وحضور مراسم الدفن والذي راح ضحيته وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح.

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