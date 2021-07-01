برج بوعريريج: إحباط عمليات تهريب بضائع محظورة

تمكن أفراد الفرق الجمركية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك برج بوعريريج. الفرقة المتنقلة ببرج بوعريريج، الفرقة متعددة المهام بالمسيلة. الواقعة ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك سطيف. من إحباط ثلاث عمليات تهريب نوعية متفرقة لبضائع محظورة، مستوردة عن طريق التهريب.

ومن خلال نصب حواجز جمركية، تم توقيف السيارات والقيام بعمليات التفتيش الاعتيادية. في إطار الصلاحيات المخولة لعوان الجمارك. حيث تم الكشف عن البضائع المحظورة المهربة مخبأة بإحكام داخل تجاويف وفراغات أجزاء المركبات.

وقد أسفرت عملية التفتيش اليدوي للمركبات عن حجز 216 علبة كرتونية من الحجم الكبير تحتوي على 607.428 خرطوشة فارغة. لبنادق الصيد ذات كبسولة أجنبية المنشأ من عيار 12 مم. 70 كيسا من ألياف الخيوط. 390.104 اقراص شيشة. ومبلغ مالي.

أما الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، فقد تمكنت في عمليتين متفرقتين من حجز 2451 قرص من المهلوسات العقلية من نوع: mg 300 PREGABALINE. وتم حجز وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب وتقديم المخالفين للجهات القضائية المختصة.