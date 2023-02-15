برج بوعريريج: إحباط عملية تهريب 15 الف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، وعلى إثر عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عملية تهريب 15000 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

الكمية تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة خصيصا للتهريب على متن سيارتين سياحيتين، أين تم حجز البضاعة ووسيلتي النقل المستعملتين في التهريب، مع تقديم المخالفين الاثنين أمام الجهات القضائية المختصة.