برج بوعريريج: إرتفاع حصيلة إنفجار منزل إلى 3 قتلى و12 جريحا
كشف والي ولاية برج بوعريريج، أن حصيلة ضحايا انفجار المنزل إرتفعت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.
وحسبما أشار إليه والي ولاية برج بوعريريج، خلال تصريح صحفي أثناء تفقده لمكان وقوع الإنفجار، أنه تم تسجيل وفاة 3 أشخاص من بينهم رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر. بالإضافة كذلك إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة.
وحسب آخر حصيلة منتصف نهار اليوم، فقد تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في وفاة رضيعة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة. على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.
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برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش
برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش
لقي 5 أشخاص حتفهم، الخميس الفارط، إثر حادث مرور أليم ببلدية العش ولاية برج بوعريريج.
وحسب ما نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج و المسيلة.
وقد تمثل الحادث في إثر إصطدام بين مركبة تجارية و سيارة سياحية، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بالزوج والزوجة و 3 أولاد.
ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث المميت.
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في تيارت
لقي 4 اشخاص مصرعهم، امسية السبت الفارط، اثر اختناقهم بأحادي أكسيد الكربون بمسكنهم العائلي بحي زعروة بولاية تيارت.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل هذا الحادث الذي وقع على الساعة 20.45. اين تم نقل جثث الضحايا الاربع (من عائلة واحدة) الى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم العثور على شخصان آخران من نفس العائلة في حالة فقدان وعي.