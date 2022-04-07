برج بوعريريج: إرتفاع حصيلة إنفجار منزل إلى 3 قتلى و12 جريحا

كشف والي ولاية برج بوعريريج، أن حصيلة ضحايا انفجار المنزل إرتفعت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسبما أشار إليه والي ولاية برج بوعريريج، خلال تصريح صحفي أثناء تفقده لمكان وقوع الإنفجار، أنه تم تسجيل وفاة 3 أشخاص من بينهم رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر. بالإضافة كذلك إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة.

وحسب آخر حصيلة منتصف نهار اليوم، فقد تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في وفاة رضيعة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة. على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.

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