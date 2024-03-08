برج بوعريريج: إرتفاع منسوب سد عين زادة إلى أكثر من 20 مليون م3

إرتفع منسوب سد عين زادة ببلدية عين تاغروت “شرق برج بوعريريج”. إلى أكثر من 20 مليون متر مكعب. في أعقاب تساقط المطر خلال الأونة الأخيرة التي عرفتها الولاية.

وقال مراد بن حورية مدير الموارد المائية لولاية برج بوعريريج، أن منسوب المياه المسجل بهذا السد الذي يمون 12 بلدية بالولاية. يكفي لتلبية إحتياجات السكان من مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل 2024. مبرزا أنه يرتقب أن يرتفع منسوب المياه بالسد من جديد خلال الأسابيع المقبلة إلى مستويات أفضل. في حال إستمرار موجة التساقط بنفس الوتيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.

كما أضاف ذات المسؤول أن نسبة الإمتلاء المسجلة بذات السد الذي تقدر طاقة إستيعابه الإجمالية بـ 125 مليون متر مكعب تعد مطمئنة. و ذلك مقارنة مع ما كانت عليه خلال السنوات الأربع الأخيرة. حيث تراجع منسوب المياه إلى أقل من 10 ملايين متر مكعب في بعض الفترات. مما تسبب في حدوث تذبذب في تموين السكان لاسيما خلال فترة الحر. و استدعى تسجيل مخطط إستعجالي لاستغلال أكبر عدد ممكن من الآبار المياه الجوفية العميقة. لضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعدة مناطق بالولاية.

كما أبرز ذات المسؤول، أنه زيادة على ذلك ستشهد بلديات دائرة المنصورة التي يتم تموينها إنطلاقا من سد تيلسديت (ولاية البويرة ). الذي ارتفع منسوب مياهه هو الآخر بعد موجة التساقط الأخيرة و نفس الأمر بالنسبة لسد تيشي حاف الواقع بإقليم ولاية بجاية. و الذي تتمون منه بلديات دائرة الجعافرة “أريحية في تموين السكان بالمياه”.