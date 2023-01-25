برج بوعريريج: إسعاف عائلة إستنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج من إسعاف وإنقاذ عائلة تتكون من 3 أشخاص استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين تاغروت ليلة أمس على الساعة 23 سا و 27 د لأجل إسعاف 03 مختنقين بحي 40 مسكن عمارات بلدية عين تاغروت بولاية برج بوعريريج.

ويتعلق الأمر بالأب ، الأم ، الإبن، حيث تتراوح أعمارهم مابين 36 سنوات و 59 سنة، الأب و الأم فاقدي للوعي ،و الإبن له آلام في الرأس و دوار. قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. و تم نقلهم إلى عيادة عين تاغروت بسبب إستنشاق غازات محروقة منبعثة من المدفأة. وبعد المراقبة من طرف أعوان الحماية المدنية. تبين إنسداد المدخنة بالعمارة أين تم تسريحها.