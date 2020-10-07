برج بوعريريج: إصابة 15 شخصا في حادثين منفصلين

تدخلت مصالح الحماية المدنية لبرج بوعريريج بالوحدة الثانوية لدائرة الحمادية لأجل حادث مرور تسلسلي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين 3 سيارات بالطريق الوطني رقم 45 على مستوى النقطة الكيلومترية ن ك 26.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم امرأتين، وتتراوح أعمار المصابين بين سنتين الى 47 سنة لهم إصابات مختلفة.

وقد تم نقل المصابين من طرف الحماية المدنية على جناح السرعة إلى عيادة العش.

كما تدخلت مصالح الوحدة الثانوية لدائرة عين تاغروت والوحدة الثانوية بئر قاصد علي لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين بالطريق السيار شرق – غرب اتجاه سطيف قرية زادة بالنقطة الكيلومترية 364 بلدية ودائرة عين ارنات.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من بينهم 5 إناث، تتراوح أعمارهم بين 3الى 70 سنة، تم نقلهم لمستشفى سطيف.