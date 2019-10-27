برج بوعريريج: إصابة 17 شخص في 10 حوادث مرور متفرقة خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية لبرج بوعريريج، من 24 إلى 27 اكتوبر، 10 حوادث مرور متفرقة خلفت 17 مصاب.

وقد سجل حادث مرور خطير، تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة، بالطريق الإجتنابي للطريق الوطني رقم 05.

وخلف الحادث 3 مصابين، أعمارهم تتراوح بين 26 و65 سنة، إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية في عين المكان، حيث تم تحويلهم من طرف إلى مستشفى برج بوعريريج.

كما سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منصورة تدخل لأجل انحراف سيارة، بالطريق الوطني رقم 5.

وخلف الحادث 4 مصابين أعمارهم بين 17 سنة و24 سنة، بإصابات متفاوتة الخطورة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، وإجلائهم لمستشفى منصورة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة برج الغدير أمس، لإسعاف 6 مختنقين بقرية أولاد سيدي سعيد بلدية ودائرة برج الغدير.

ويتمثل الضحايا في 3 ذكور و3 نساء، بين 9 و50 سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، وتحويلهم لمستشفى برج الغدير.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية ببرج بوعريريج، اليوم لإسعاف 4 مختنقين بحوزة 12 هكتار بلدية ودائرة برج بوعريريج.

ويتمثل الضحايا في ذكرين وأنثيين، أعمارهم بين 11 سنة و45 سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، وحولوا لمستشفى برج بوعريريج .