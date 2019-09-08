برج بوعريريج..إصابة 31 شخص في حوادث المرور خلال يومين

سجلت الوحدة الثانوية لدائرة بئر قاصد علي، ببرج بوعريريج، مساء السبت، حادث مرور نجم عن إصطدام بين شاحنة صغيرة وسيارة، خلف 3 إصابات.

المصابون والذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و34 سنة، كانوا على متن شاحنة صغيرة، وهم في حالة صدمة.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، وتم تحويلهم إلى عيادة بئر قاصد علي.

كما أحصت ذات المصالح، 15 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 07 سبتمبر 2019، خلفت 31 مصاب.

كل المصابين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، وتم إجلائهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية.