برج بوعريريج.. إصابة 5 أشخاص اثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة
بقلم ط.خير الدين
أصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف ببلدية ودائرة برج بوعريريج.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا01د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة.
وذلك على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف عين بن عمران بلدية و دائرة برج بوعريريج.
وخلف الحادث اصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و60 سنة، اين تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة اليشير.
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