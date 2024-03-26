برج بوعريريج.. إصابة 5 أشخاص اثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة

أصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف ببلدية ودائرة برج بوعريريج.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا01د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة.

وذلك على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه سطيف عين بن عمران بلدية و دائرة برج بوعريريج.

وخلف الحادث اصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و60 سنة، اين تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة اليشير.