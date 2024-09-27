برج بوعريريج: إعادة بعث هذه المشاريع

ترأس أمس الخميس، والي الولاية برج بوعريريج، كمال نويصر اجتماعا تقييميا. تناول عرضا مفصلا حول وضعية المشاريع السكنية بالولاية. سيما ماتعلق منها بالسكن الترقوي المدعم وكذا العمومي الايجاري، عبر كامل إقليم الولاية.

واستهل الوالي الاجتماع بالتشديد على أهمية ملف السكن الذي يحظى بأهمية ومتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية.

وأمر بالعمل وفق منهجية محكمة لتنفيذ وتجسيد البرامج السكنية المسجلة في أسرع الآجال. بهدف تحقيق الأهداف المسطرة، والاستفادة من برامج ومشاريع جديدة مستقبلا.

وفي هذا الشأن، أمر بالعمل على إيجاد عقارات كافية، واختيار أرضيات مسبّقا، تسمح بخلق أقطاب حضرية جديدة. وهذا للاستفادة من برامج سكنية معتبرة مستقبلا، واحتضان مختلف البرامج السكنية. والحدّ نهائيا من أزمة السكن.

كما يكسب هذا الإجراء الجهد والوقت في التسوية الإدارية للعقار. وإصدار رخص البناء، وكذا وضعية الانجاز، مباشرة فور المصادقة على الاستفادة من المشاريع.

كما شدد على مصالح التعمير والبناء والهندسة المعمارية على الاسراع في إجراءات تهيئة قطب “الصفية”. ببلدية اليشير لغرس المشاريع السكنية على المدى القريب.

وأسدى الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات التي تخصّ سيرورة الإجراءات ووضعية المشاريع وإنجازها في أسرع الاجال، منها:

-إلزام المرقين العقاريين بإنهاء مشاريعهم ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، سواء البرنامج القديم أو البرنامج الجديد.

-إعادة منح وبعث المشاريع المعطلة والمتأخر أصحابها في تسوية إجراءاتهم الادارية والتقنية، سيما المسجلة بعنوان 2022.

-التنسيق بين رؤساء الدوائر ومفتشيات أملاك الدورلة والمحافظات العقارية على مستوى دوائر اختصاصهم. قصد تسريع إجراءات تجسيد المشاريع، مع تعيين إطار لمتابعة سيرورة إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية على مستوى المديريات ذات الصلة.

-تنسيق الجهود بين جميع الأطراف للعمل على خلق أقطاب سكنية.

-الاسراع في إعداد وضبط قوائم المستفيدين عبر مختلف البلديات سيما المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم.