برج بوعريريج.. إغلاق الطريق السيار شرق غرب في عين تاغروت

أعلن مركز الإعلام المروري “طريقي”، عن غلق الطريق السيار شرق-غرب ببير شولي بلدية عين تاغروت برج بوعريريج في كلا الاتجاهين. وهذا ابتداءً من يوم الغد الجمعة على الساعة السادسة صباحا. كما أشار “طريقي” إلى أن الغلق راجع إلى وجود أشغال تمرير شبكة الكهرباء .

في حين، ذكر الدرك الوطني، أن بالنسبة للمتوجهين من سطيف اتجاه الجزائر، سيتم تحويل حركة المرور بمحول عين آرنات سطيف. اتجاه الطريق الوطني رقم 5. أما بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو سطيف، فسيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين تاغروت اتجاه الطريق الوطني رقم 5.