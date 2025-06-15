برج بوعريريج.. إنقاذ شاب تعرض لحادث خطير بدراجته الهوائية في منطقة نائية بمجانة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج مساء اليوم، 15 جوان 2025، في عملية إسعاف ناجحة لمصاب إثر انحراف دراجته الهوائية في منطقة نائية وصعبة المسلك بقرية الزهارير - تبخيارت، بلدية مجانة.

الحادث الذي وقع في حدود الساعة 19:05 أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 35 سنة بجروح متعددة مع فقدان مؤقت للذاكرة. وبفضل استخدام تطبيق تحديد المواقع، تم تحديد مكانه بدقة من طرف مركز تنسيق العمليات بالتعاون مع ضابط المناوبة ورئيس مركز وسط المدينة.

وتم العثور على المصاب في الوقت المناسب، ليتم تقديم الإسعافات الأولية له ميدانيًا، ثم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى أحمد بن عبيد ببرج بوعريريج لتلقي العلاج اللازم.